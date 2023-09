Het belangrijkste nieuws van 29 september: Metejoor lost tweede plaat, grensoverschrijdend gedrag aan UA en Xander de Rycke is vader geworden

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 29 september: de Universiteit Antwerpen is een tuchtonderzoek gestart naar de decaan van de faculteit Geneeskunde vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu de Belgische regering een parlementaire onderzoekscommissie overweegt naar seksueel misbruik in de Kerk, overlopen wij wat er veranderd is sinds ‘Operatie Kelk’. Daarnaast is er ook heuglijk nieuws uit het medialandschap: Metejoor heeft zijn tweede album ‘Joris’ gelost, en Xander de Rycke is voor het eerst papa geworden.

NEWS: Tuchtonderzoek naar decaan Universiteit Antwerpen wegens grensoverschrijdend gedrag

De Universiteit Antwerpen voert een tuchtonderzoek naar de decaan van de faculteit Geneeskunde wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen de universiteit en de advocaat van het slachtoffer, Walter Damen. Intussen heeft het Antwerpse parket een opsporingsonderzoek geopend naar de decaan. Er zouden al langer geruchten de ronde hebben gedaan over de man in kwestie. Lees hier meer over het onderzoek.

CULTURE: Metejoor: «Ik hoop dat ik nooit moet terugkeren naar mijn oude job als turnleraar»

Op twee jaar tijd onderging het leven van Joris van Rossem - alias Metejoor - een gigantische metamorfose. Hij zei vaarwel tegen zijn leven als turnleraar om zijn muzikale droom waar te maken. Nu is zijn tweede plaat ‘Joris’ er: «Ik was vroeger altijd bezig met wat mensen van mij zouden denken. En nu, als mediafiguur, staan er ook nog steeds mensen aan de zijlijn die het wel of niet goed vinden. Daar moeten we mee leren leven.» Lees het interview hier.

WHAT ABOUT: ‘Godvergeten’: wat is er veranderd sinds Roger Vangheluwe?

Zelden was de Wetstraat het zo snel over iets eens: er moet een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie komen naar het seksueel misbruik binnen de Kerk. Volgende week woensdag staat de vraag al op de agenda in de Kamer. Die gezamenlijke politieke actie is een rechtstreeks gevolg van de ophefmakende VRT-documentaire ‘Godvergeten’. Wat is het nut van die nieuwe onderzoekscommissie? En wat is er werkelijk veranderd sinds de start van ‘Operatie Kelk’ in 2010? Lees hier verder.

Xander De Rycke is voor het eerst papa geworden: «Ik ben zo fier op u» (foto)

Xander De Rycke is vader geworden. Hij deelde het heugelijke nieuws op Instagram. De Vlaamse komiek is dolgelukkig, maar kan een grapje onder de eerste foto van zijn kind natuurlijk niet laten: «Al wat mij nu rest is volgens Meetjeslandse traditie verdwijnen uit je leven en wachten tot je mij komt opzoeken op je 16e op café voor een duel tot de dood.» Lees hier meer.