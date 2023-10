Het belangrijkste nieuws van 6 oktober: VN en Rode Kruis eisen verbod op killerrobots, ruim helft shoppers kiest bewust vaker voor Belgisch mode en hond van Biden niet meer welkom in Witte Huis na meerdere bijtincidenten

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 6 oktober: Er is dringend nood aan een internationaal verdrag dat duidelijke grenzen stelt aan zogenaamde killerrobots «om de mensheid te beschermen». Voorts kiest ruim de helft van de shoppers bewust vaker voor Belgische kledingmerken en is Commander, de Duitse herder van de Biden-familie die al verschillende mensen gebeten heeft, «niet meer in het Witte Huis».