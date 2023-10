Dit is het belangrijkste nieuws van 29 oktober: Matthew Perry overleden, orka gestrand in De Panne en in Wallonië kan je begraven worden met huisdier

NEWS. Triest nieuws! Orka voor Belgische kust nu toch gestrand

De orka die deze ochtend gespot werd voor de kust Koksijde, is dan toch gestrand in De Panne. «Dat zal helaas het einde van het dier betekenen», aldus Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het was de eerste waarneming van een orka voor onze kust die 100% bevestigd is. Lees meer over de orka.