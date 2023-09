Het belangrijkste nieuws van 1 september: Moeten we de zomervakantie inkorten, Angèle neemt afscheid en vrouw heeft langste mullet ter wereld

WHAT ABOUT: Duurt de zomervakantie te lang?

Bij de start van het nieuwe schooljaar pleit het GO! gemeenschapsonderwijs opnieuw voor een kortere zomervakantie. In het Franstalige onderwijs openden de schoolpoorten voor het tweede jaar op rij een week vroeger dan in het Vlaamse. Volgens het GO! is er intussen voldoende wetenschappelijk bewijs dat de voordelen van die nieuwe schoolkalender aantonen. Moeten we het Franstalig onderwijs volgen? Wij nemen een duikje in een kwarteeuw debat.