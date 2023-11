Het belangrijkste nieuws van 10 november: verdachten in zaak-Van Der Stichelen opnieuw vrijgelaten, de nieuwe look van Harry Styles en de beste frituren van het land

NEWS: Twee verdachten in onderzoek moord op advocate Van Der Stichelen weer vrijgelaten: «Onvoldoende aanwijzingen»

In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem worden de twee opgepakte verdachten vrijgelaten. Er waren onvoldoende aanwijzingen om hen voor te leiden bij de onderzoeksrechter, zegt het parket Oost-Vlaanderen. Daarmee is er twee weken na de feiten nog steeds geen doorbraak. Lees hier verder.

NEWS: Ouders van Julie Van Espen klagen de Belgische staat aan

De familie van de vermoorde Julie Van Espen (23) en haar advocaat Stijn Verbist zijn ervan overtuigd dat ze nog geleefd zou hebben als Justitie niet gefaald had. Ze vinden dat de Belgische staat in de zaak-Van Espen tekortgeschoten is in zijn plicht om zijn burgers te beschermen. Daarom dagen ze de Belgische staat voor de rechter. Lees hier verder.

SHOWBIZZ: Nu ook vastgelegd op beeld: Harry Styles heeft een ‘broske’

Online werd er al volop over gespeculeerd, maar nu is het ook officieel: Harry Styles nam afscheid van zijn lange, krullende lokken. Dat blijkt uit beelden van TMZ. Daarop is te zien hoe de popster geniet van een concert van U2, met kortgeschoren haar. Hoewel de theorie over de vermeende kaalheid van de zanger daarmee nu wel op de schop kan, zijn fans teleurgesteld. Lees hier meer.

URBAN LIFE: Dit zijn de vijf beste frituren van België

Ter gelegenheid van de Week van de Friet, die nog tot 12 november loopt in België, heeft Metro zijn top vijf samengesteld van de beste frituren in het land. Van Moeskron tot Brussel: hier moet je heen voor een goed pak friet. Ontdek hier onze selectie.