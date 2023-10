Het belangrijkste nieuws van 12 oktober: parlementaire onschendbaarheid El Kaouakibi moet opnieuw opgeheven worden, acteurs in Hollywood staken verder & dodentol in Israël loopt op tot 1.300, 1.350 doden in Gazastrook

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 12 oktober: de parlementaire onschendbaarheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi moet opnieuw opgeheven worden, onderhandelingen tussen de acteurs en de studio’s in Hollywood zijn opgeschort en de dodentol in Israël is opgelopen tot 1.300, minstens 1.354 Palestijnen zijn gedood en 6.000 gewond geraakt.