Het belangrijkste nieuws van 15 november: jongeren willen geen manager meer worden, concurrentie op komst voor Eurostar en Metro sprak met Pete Doherty

Peter Doherty is niet meer dezelfde. Vele jaren was de voormalige (co-)frontman van The Libertines één van de bad boys van de rockwereld, een poëtische ziel die maar niet van de drugs kon blijven. Maar kijk, de man die Metro de hand schudt op het filmfestival van Zürich is helemaal afgekickt… en flink wat kilo’s bijgekomen. De documentaire ‘Peter Doherty: Stranger in My Own Skin’ toont hoe die kruistocht precies is verlopen. «Mijn leven ziet er nu ook anders uit. Ik heb een baby die honger heeft en afwas die ik moet doen. Terwijl ik vroeger de afwas gewoon uit het raam gooide», vertelt hij. Lees het interview hier.