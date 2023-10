Het belangrijkste nieuws van 16 oktober: Brandstof en voedsel raken op in Gaza, Eline uit ‘De Mol’ rouwt om zoontje en hoe hoog zetten we de verwarming deze winter

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 16 oktober: in Gaza raken de voorraden stilaan op sinds Israël de toevoer van elektriciteit, water en voedsel naar de Gazastrook afsneed. Intussen neemt de vrees voor geweld tussen beide kampen ook in België toe. Verder is de herfst ook aangebroken in België, waardoor het debat over de verwarming in iedere huiskamer woedt. Tot slot is het vandaag ‘Baby Loss Awareness Week’: Eline uit ‘De Mol’ schreef een berichtje voor haar verloren zoontje.