Het belangrijkste nieuws van 18 september: Antwerpenaren in Turkije aangehouden smokkel, ‘Blind Getrouwd’-koppels beleven eerste huwelijksnacht en geld voor condoomtesters

Antwerps koppel aangehouden voor «smokkel» nadat ze drie steentjes meenamen uit Turkije

Kim en Warre, een koppel uit Antwerpen, zit al sinds zaterdagavond vast in Turkije. Daar werden ze aangehouden op verdenking van «smokkel van archeologische artefacten». Ze hadden namelijk drie steentjes vanop vakantie in Turkije in hun valies gestoken, om thuis hun aquarium mee te versieren. «Het is nochtans niet dat we een stuk tempel hebben meegenomen», verdedigt het koppel zich. Lees hier meer.