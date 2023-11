Het belangrijkste nieuws van 19 november: Jambon opnieuw kandidaat-minister-president, de nieuwe Miss Universe is bekend en waarom we te vaak douchen

NEWS: Jambon opnieuw kandidaat-minister-president, maar: «De bal ligt in het kamp van Vlaams Belang»

Minister-president Jan Jambon is kandidaat om zichzelf op te volgen als hoofd van de Vlaamse regering. Dat heeft hij zondag verklaard in De Zevende Dag op VRT 1. Bovendien ziet hij bij Vlaams Belang een «aantal verschuivingen, die de goede richting uitgaan». Lees meer.

SHOWBIZZ: Dit is de nieuwe Miss Universe

Sheynnis Palacios uit Nicaragua is zaterdagavond in San Salvador verkozen tot de nieuwe Miss Universe. Ze haalde het van Thailand en Australië. Onze Belgische Emilie Vansteenkiste haalde de top 20 niet. Dit jaar ging er extra aandacht naar diversiteit. Lees meer.

SELFCARE: Dit is waarom je maar drie keer per week moet douchen

De meesten onder ons douchen zich maar drie keer per dag. Eigenlijk is dat veel te veel, althans vanuit dermatologisch oogpunt. Bang om te stinken? Metro legt uit waarom je niet moet vrezen.

URBAN LIFE: Dit is hét dessert van het jaar volgens New York Times, en je kan het thuis laten leveren

Als je een kerstdiner host, wil je wellicht indruk maken op je moeder, schoonmoeder, geliefde of andere strenge gasten, wat de nodige stress met zich meebrengt. Niet nodig dit jaar, want Deliveroo lanceert een eigen creatie van hét dessert van het jaar, waar zelfs de New York Times over schreef: de croquembouche! Ontdek hier alles over de buche 2.0, hét dessert dat je dit jaar met kerst moét serveren.