Het belangrijkste nieuws van 19 oktober: Greta Thunberg moet voor rechter verschijnen, «Musk wil X sluiten in Europa», grote stijging in aantal banen bedreigd door collectieve ontslagen, koppel ontdekt verborgen camera in Airbnb

GREEN: Greta Thunberg moet voor rechter verschijnen na betoging in Londen

GEEK: «Musk wil X sluiten in Europa»

NEWS: Zo een grote stijging in aantal banen bedreigd door collectieve ontslagen

Van januari tot en met september hebben 62 ondernemingen in België een voornemen tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij kwamen 5.315 jobs op de tocht te staan, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2022. Dat blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg woensdag publiceerde. Lees hier verder.

WTF: Pasgetrouwd koppel ontdekt verborgen camera in Airbnb

Een pasgetrouwd koppel uit China heeft tijdens hun huwelijksreis naar Maleisië een verborgen camera gevonden in hun Airbnb. De camera zat verstopt in een stopcontact en was naar het bed gericht. De politie in Maleisië onderzoekt het incident, maar heeft nog geen verdachte kunnen identificeren. Lees hier meer over het bizarre voorval.