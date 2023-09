Het belangrijkste nieuws van 19 september: Australië kondigt ontstaan van weerfenomeen El Niño aan, Fleur uit ‘Blind Getrouwd’ blikt terug op haar avontuur en Sven Pichal blijft in de gevangenis

GREEN. Australië kondigt ontstaan van weerfenomeen El Niño aan: vrees voor zware bosbranden

SHOWBIZZ. Fleur uit ‘Blind Getrouwd’: «Als ze me een seut vinden, dan is dat maar zo»

Afgezien van een gescheurde broek, gaat het Fleur en Alexander voor de wind in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Een opluchting voor Fleur, die veel stress ervaarde over haar deelname. Ook haar ouders waren er niet gerust in, blijkt uit een interview in ‘Dag Allemaal’. «Fleurtje, wat doe je nu? Dat is toch niets voor jou», reageerde haar 64-jarige vader Bernard. Lees verder.