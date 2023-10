Het belangrijkste nieuws van 2 oktober: Prijzen van rusthuizen schieten de hoogte in, eerste tranen in ‘Blind Getrouwd’ en hoe het weer ons werk beïnvloedt

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 2 oktober: Okra trekt aan de alarmbel over de stijgende prijzen voor rusthuiskamers. In ‘Blind Getrouwd’ vallen vanavond de eerste tranen bij Brecht en Jolien. Daarnaast onthullen we de babynamen van 2024 en duiken we in enkele onderzoeken over het verband tussen het weer en je productiviteit op het werk.