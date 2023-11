Het belangrijkste nieuws van 20 november: Trump-aanhanger wordt president Argentinië, boete voor Acid en een droomjob voor kerstfilmfanaten

NEWS: Wie is de nieuwe Argentijnse president Milei, de ‘Trump van de Pampa’?

Javier Milei, ultraliberaal en populist, wordt vanaf 10 december de nieuwe president van Argentinië. Zijn tegenkandidaat Sergio Massa, de huidige minister van Economie, heeft zondagavond zijn nederlaag in de tweede ronde erkend en Milei gelukgewenst. Wie is de extreemrechtse Milei, die vaak in een adem met Trump genoemd wordt? Lees hier meer.