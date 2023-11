Het belangrijkste nieuws van 21 november: P!nk komt naar België, OpenAI probeert bedrijf bij elkaar te houden en Vrouw van Gert Verhulst openhartig over overspel

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 21 november.

SHOWBIZZ. P!nk komt op 14 juli naar Koning Boudewijnstadion in Brussel

De Amerikaanse zangeres P!nk zal op 14 juli 2024 optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, in het kader van haar ‘Summer Carnival World Tour’. Dat heeft organisator Live Nation dinsdag aangekondigd. De ticketverkoop start op 24 november. Lees hier verder.

GEEK. OpenAI voert «intense discussies» om bedrijf bij elkaar te houden

De top van OpenAI voert «intense discussies» om het bedrijf bij elkaar te houden, stelt vicedirecteur globaal beleid Anna Makanju in een memo aan de medewerkers van het bedrijf. De memo volgt op een brief waarin bijna al het personeel aankondigde te vertrekken als de raad van bestuur niet aftreedt. Ontdek hier het hele verhaal.

SHOWBIZZ. Vrouw van Gert Verhulst openhartig over zijn overspel: «Als je niet kan vergeven, moet je niet terug in de relatie stappen»

Ellen Callebaut praat in een interview open en eerlijk over hoe zij omging met het overspel van haar partner Gert Verhulst. «Het gaat om relativeren», klinkt het. Lees hier verder.

WHAT ABOUT. Hoe glitter het geheime wapen van bedrogen vrouwen is (video)