Het belangrijkste nieuws van 21 september: onderzoek naar Conner Rousseau na ‘racistische uitspraken’, Gert Verhulst testte vermageringsmiddel Ozempic en kinderen met windpokken voortaan welkom op school

NEWS. Parket start nieuw onderzoek naar Conner Rousseau na ‘racistische uitspraken’

Er wordt een nieuw onderzoek gevoerd naar Conner Rousseau. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan verschillende kranten. Volgens het nieuwsblad gaat het om een onderzoek naar racisme en xenofobie.De Vooruit-voorzitter kreeg het in zijn thuisstad Sint-Niklaas aan de stok met enkele agenten. Daarbij zou hij enkele ‘choquerende’ uitspraken hebben gedaan, waarop de agenten een proces-verbaal opstelden. Rousseau reageert dat hij te veel gedronken had, maar dat de teneur van de gesprekken ‘vriendschappelijk’ en ‘grappend’ was. Lees hier verder.

SHOWBIZZ. Gert Verhulst: «Ik nam Ozempic om af te vallen, het was spectaculair»

Gert Verhulst heeft in ‘De tafel van Gert’ toegegeven dat ook hij het omstreden geneesmiddel Ozempic een maandje genomen heeft. Hij nam toen de variant in pilvorm in de hoop om extra kilo’s kwijt te geraken. «Er ging een kilogram per week af.» Lees hier verder.

NEWS. Kinderen met windpokken mogen voortaan toch naar school, Marc Van Ranst: «Onverstandige beslissing»

Kinderen met windpokken moeten niet langer wegblijven van school, behalve als ze zich ziek voelen. Dat meldt Het Nieuwsblad donderdag. De school moet ouders van klasgenoten wel nog op de hoogte brengen. Lees hier verder.

SHOWBIZZ. ‘First Dates’-barman Bram over verlies tweeling: «Ik heb aan stoppen gedacht»