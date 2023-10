Het belangrijkste nieuws van 22 oktober: «De samenleving heeft niet gekregen waar ze recht op heeft», Antwerp Marathon schiet uit de startblokken, Steeds meer anderstaligen willen Nederlands leren

NEWS: Brussels parket over uitleveringsdossier Lassoued: «De samenleving heeft niet gekregen waar ze recht op heeft»

Sinds 12 september 2022 was het Brussels Parket het uitleveringsdossier van Abdesalem Lassoued uit het oog verloren. Dat heeft Brussels procureur des Konings Tim De Wolf zondagochtend toegegeven tijdens een persconferentie in Brussel. Na twee notities op het dossier, verdween het in een kast. Een halfjaarlijkse controle van de lopende dossiers werd in het voorjaar overgeslagen. «Ernstige onderbemanning speelde een rol, maar is geen rechtvaardiging.» Lees hier meer.