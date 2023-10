Het belangrijkste nieuws van 26 oktober: Vakbonden kondigen staking van 96 uur aan op het spoor, België viert 75 jaar vrouwenkiesrecht, Shell schrapt 200 banen

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 26 oktober: Vakbonden kondigen staking van 96 uur aan op het spoor: «Ongenoegen was nog nooit zo groot», Shell schrapt 200 banen in tak voor duurzame energie, Het echte verhaal achter ‘Killers of the Flower Moon’: wie zijn de Osage?, België viert 75 jaar vrouwenkiesrecht met speciale munt van 2 euro.

ON THE MOVE: Vakbonden kondigen staking van 96 uur aan op het spoor: «Ongenoegen was nog nooit zo groot»

De vakbonden bij de Belgische spoorwegen hebben een stakingsaanzegging ingediend voor in totaal 96 uur. Het gaat om twee 48 urenstakingen in november en december, zo melden ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA in een persbericht. Lees meer hier.

GREEN: Shell schrapt 200 banen in tak voor duurzame energie

Shell gaat tweehonderd banen schrappen in een tak voor duurzame energie, meldt het concern. Het gaat om zowat 15 procent van het personeel in die Low Carbon Solutions (LCS)-divisie. Lees hier meer.

WHAT ABOUT: Het echte verhaal achter ‘Killers of the Flower Moon’: wie zijn de Osage?

De nieuwe spraakmakende film van Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’ onthult een weinig bekend deel van de Amerikaanse geschiedenis. De film vertelt het verhaal van het Osage-volk, dat in de jaren 1920 leed onder de ‘Reign of terror’. Metro zocht uit wie de Osage zijn en welke rol olie speelt in hun geschiedenis. Voor meer informatie lees dit artikel.

NEWS: België viert 75 jaar vrouwenkiesrecht met speciale munt van 2 euro