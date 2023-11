Het belangrijkste nieuws van 3 november: wat te doen bij stormschade?, Malta is het regenboogeiland, nieuwe zonnepanelen 4 keer goedkoper

WHAT ABOUT... stormschade?: Wat moet je doen als je schade hebt aan je huis of auto?

Wie schade heeft door het stormweer, meldt dat best zo snel mogelijk bij zijn of haar verzekeraar. Dat adviseert Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen. Stormschade aan (onderdelen van) de woning, zoals dakpannen of zonnepanelen, wordt gedekt door een brandverzekering, ook als de omgevallen boom bijvoorbeeld van de buren is. Schade aan tuinmeubelen, trampolines of zwembaden is daarbij niet inbegrepen. Lees hier verder.

GREEN: Zonnepanelen: doorbraak maakt zonne-energie tot 4 keer goedkoper

Goed nieuws voor onze energierekening: Chinese wetenschappers hebben een baanbrekend nieuw type zonnepaneel ontwikkeld dat de kosten voor zonne-energie aanzienlijk kan verlagen, tot zelfs 4 keer goedkoper. Deze innovatie is gepubliceerd in het tijdschrift 'Science' en belooft veel goeds voor de toekomst van duurzame energie. Het is echter nog even wachten tot deze nieuwe zonnepanelen op de markt komen. Lees hier verder.

ON THE MOVE: Malta, het regenboogparadijs: daarom is het eiland zo inclusief

Je verbindt de naam Malta ongetwijfeld met mooie stranden, kristalhelder water, boottochtjes naar de Blauwe Lagune en bars vol jonge vakantiegangers. Maar wist je dat de dwergstaat in de Middellandse Zee ook één van de vaandeldragers is wat LGBTQIA+ rechten betreft? Sinds 2016 staat Malta bovenaan de jaarlijkse ranglijst die de internationale ngo ILGA-Europe opstelt van de meest LGBTQIA+-vriendelijke landen in Europa. Waarom het dan wel zo geweldig is om op het eiland te verblijven als je de regenboogvlag genegen bent? We gingen op ontdekking.

WTF: Nijlpaarden van Pablo Escobar wachten tragisch lot

Colombia wil een deel van de nijlpaarden afmaken die afstammen van de dieren die door drugsbaas Pablo Escobar zijn geïmporteerd. Het land kampt met een te grote nijlpaardenpopulatie die ondanks verschillende pogingen nog niet kon worden ingedamd. Lees hier wat er met de dieren zal gebeuren.