Het belangrijkste nieuws van 9 oktober: Israël blokkeert Gazastrook, Nicolas Caeyers verdacht van zedenfeiten bij minderjarigen en Brussel verwelkomt XXL-croissant

URBAN LIFE: Virale reusachtige croissant komt naar Brussel

Wat is er beter dan een vers gebakken botercroissant? Een gigantische vers gebakken botercroissant. De lekkernij, die voor het eerst opdook in Parijs, gaat nu al enkele weken viraal op TikTok. Binnenkort is de reusachtige koffiekoek ook in Brussel te verkrijgen. Wij vertellen je waar.