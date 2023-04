CHECK-IN. Een onvergetelijke familietrip in Kroatië

Gepresenteerd door Native

Kroatië is al lang geen hidden gem meer. Dankzij Game of Thrones is het geen geheim dat de Romeinse paleizen, azuurblauwe wateren en ruige kliffen van het land een ideale reisbestemming maken. Niet alleen voor volwassen zonnekloppers, maar ook voor je leergierige kroost met een hart voor avontuur. Pak je biezen dus naar Split, de tweede grootste stad in Kroatië, waar die heerlijke mix van ontspanning en actie steeds binnen handbereik is.

De betoverende havenstad Split bevindt zich in Dalmatië – inderdaad, de bakermat van die befaamde honden – in het zuiderse puntje van Kroatië. Het ligt op een klein schiereilandje, vlakbij een handvol andere paradijselijke eilanden, en ademt geschiedenis. Kuieren doorheen Split betekent kuieren door oude Romeinse zuilen en antieke paleizen, maar ook zomerse marktjes met vers fruit (Vocni Trg), gezellige cafeetjes (Narodni Trg) en moderne boulevards langs imposante cruiseschepen (Riva Boulevard). Split is evenwel nog veel meer dan een kruising tussen heden en verleden. Het is een ideale uitvalsbasis voor een strandvakantie of om de natuurpracht van Kroatië te ontdekken. Zo zijn de wereldberoemde krka-watervallen op slechts een uurtje rijden van Split. Ook de magnifieke blauwe grot en het Rode Meer, het diepste kartsmeer van Europa, zijn vlakbij.

Geschiedenis voor digital natives

In Split bevind je je letterlijk in een eeuwenoud paleis. De stadskern wordt gevormd door het paleis van Diocletianus, een Romeinse keizer die de antieke parel rond het jaar 300 liet bouwen. Ondanks dat het gigantische bouwwerk, van ruwweg 200 meter op 200 meter, werelderfgoed is, is het vandaag vooral het bruisende centrum van de stad vol winkeltjes en markten. Een ideale manier om de kinderen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met de antieke pracht. Te saai? ‘Diocletian Dream’ biedt een immersieve ervaring aan waarbij je de Romeinse keizers leert kennen met een VR-bril. Opgelet: dit is enkel voor de dapperste galliërs onder ons! Maak achteraf zeker nog een tussenstop aan de ‘let me pass street’, een van de smalste steegjes ter wereld, en het standbeeld van Grgur Ninski. Als je over zijn teen wrijft, zullen de goden je goed gezind zijn: een goede garantie voor een topvakantie.

Foto imageBROKER/F. von Poser

Baden en varen

De grootste troef van Split is ongetwijfeld zijn locatie aan het water. Zo vind je vlakbij het centrum Plaža Bacvice, een zandstrand aan de kristalheldere Adriatische Zee. Het water is er lekker warm en op maat van kinderen: drankjes en parasols zijn er gemakkelijk te verkrijgen. Met een beetje geluk zijn er ook enkele locals die een spelletje picigin op het strand spelen. Veel regels zijn er niet, maar één ding staat vast: de bal mag het water niét raken.

Split is naast een badstad ook een havenstad, en dat is ideaal wanneer je omringd bent door talloze grote en kleine eilanden, zoals Brac en Hvar. Aan te raden is een bootje huren dat van eilandje naar eilandje vaart. Wie evenwel snel zeeziek wordt, kan er ook voor kiezen om één ritje te maken naar Hvar, een van de mooiste eilanden van Kroatië. Beach bars, pittoreske straatjes, een fort, ruwe kiezelstranden... Met zijn lengte van 70 kilometer is Hvar groot genoeg om groot en klein een hele dag te verrassen.

Foto Zoonar/N Sorokin

Pas op voor piraten!

Vergeet de Pirates of the Caribbean, de echte afschrikwekkende piraten zijn die van Kroatië! Wie zijn kinderen wil laten proeven van het leven van stroperijen en avonturen, mag absoluut Omiš niet overslaan. In de 12de en 13de eeuw heersten dappere piraten uit Omiš over de waters tussen Split en Dubronvik. Ze vielen met hun razendsnelle boten (de zogenaamde Sagittae, de pijl) handelsschepen aan, waarna ze zich vlotjes terugtrokken via de rivier Cetina. In het fort van Mirabella kan je kroost beslissen of het piratenleven iets voor hen is, of op een van de vele piratentours in de stad. Mag het nog wat straffer? Dan kan je de Cetina rivier ook echt afvaren met een raft, al moet je opletten dat er geen man overboord gaat... Nog een reden om de stad niet te missen: kids die het graag wat pittiger willen, kunnen van daaruit talloze outdoor adventures beleven. Een zipline over de stad? Via ferrata? Canyoning? Het kan er allemaal.

