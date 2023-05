CHECK-IN. Teder reizenop Tenerife

Gepresenteerd door Native

Voor een eiland van amper 2.000 vierkante kilometer groot telt Tenerife (spreek uit: Te-ne-ri-fe) opvallend veel microklimaten. Vooral het noorden en het zuiden van het eiland zijn bijna antipoden. De passaatwinden in het noorden zorgen voor een vochtig klimaat waardoor groene planten vrij spel krijgen. In het zuiden waan je je bij momenten in een weerbarstige woestijn vol cacti. Dat droge, zonnige weer creëert de ideale omstandigheden voor watersport, zonnebaden op het strand en hotelresorts. Te midden van het eiland huist tot slot de derde grootste vulkaan ter wereld: de El Teide. Tenerife is met andere woorden een eiland vol tegenstellingen: vuur en water, regenweer en zon, chillen in het zand en trekken langs hoge toppen. Dat maakt de reis voor jou en je partner extra spannend: opposites attrack, tenslotte. In vuur en vlam

Wie wat meer vonken en vuur wenst opde liefdestrip mag de El Teide niet overslaan. De vulkaan is al honderd jaar aan het slapen, maar uitbarstingen zijn niet uit te sluiten... Via de route 40, een van de meest indrukwekkende trektochten van Europa, kan je de El Teide beklimmen. Met zijn 3.712 meter is het meteen de hoogste berg van heel Spanje. Toegegeven, dat is niet min, maar het is wel een goede relatietest die makkelijk te doorstaan is met wederzijdse aanmoedigingen. De wandeling tussen de oranje rotsen, het magnifieke zicht op zee en de voldoening aan de top maken de inspanningen tenslotte meer dan waard. Niet zo avontuurlijk ingesteld? Dan kan je ook een kabelbaan nemen naar de top. Tip: neem de teleférico tegen de avond en geniet van de romantische rode gloed die over het eiland valt. Wie evenwel de smaak te pakken heeft, kan het natuurpark ‘Corona Forestal’ in de buurt gaan ontdekken of het tropische regenwoud in het ‘Parque Rural de Anaga’. Lief en sportief

Sporten op vakantie klinkt misschien als iets voor uitslovers – was vakantie niet bedoeld om te relaxen? - maar beweging brengt koppels net dichter bij elkaar, volgens een studie uit 2021 in Psychology Today. Dat is niet onlogisch:sporten lanceert endorfines, het is goed voor je libido en je werkt samen naar een gemeenschappelijk doel toe. En toeval wil dat Tenerife dankzij zijn diverse landschappen sportmogelijkheden op overschot heeft: zwemmen, van rotsen duiken, kajakken, windsurfen of surfen. Een echte aanrader is duiken. Dat kan je doen aan Las Galletas, waar ook beginners welkom zijn. Na een korte opleiding vaar je de oceaan op. Spring de dieperik in en zweef tussen anemonen, zeesterren, vissen en – met een beetje geluk – schildpadden. Verdiende ontspanning

Maar net zozeer als Tenerife een avontuurlijke bestemming is, is het een oord voor wie helemaal tot rust wil komen. Hagelwitte stranden, palmbomen, azuurblauwe wateren, natuurlijke zwembaden (tip: Charco de la Laja), charmante dorpjes: ook dat maakt helemaal deel uit van het eiland. Een ideale uitvalsbasis daarvoor is het levendige Santa Cruz de Tenerife. Die ‘hoofdstad’ barst van de leuke restaurantjes en bars, maar is eveneens een interessante clash tussen moderne architectuur en gebouwen uit de koloniale tijd. De wereldberoemde architect Santiago Calatrava plantte er bijvoorbeeld zijn ‘Auditorio de Tenerife’ neer: een dynamisch, futuristisch gebouw dat vrij te betreden is. De tegenpolen daarvan vind je in La Laguna, het oude centrum dat door UNESCO beschermd wordt. In de 15e eeuw gebruikte Spanje die stad als blauwdruk voor de kleurrijke, koloniale herenhuizen die ze later in al hun nederzettingen zouden bouwen. Met dat stukje geschiedenis op de achtergrond, zijn er prachtige wandelingen te maken langs Christelijke kathedralen, kerken en kloosters, maar evenzeer barokke paleizen zoals die van Nava en Salazar. Kortom, een boeiende setting om urenlang hand-in-hand te wandelen met je geliefde, onder de warme zon.

Praktische info

Brussels Airlines vliegt zes keer per week vanuit Brussel naar Tenerife.

Prijs: vanaf 119 euro enkele reis

Vluchtduur: 4u35

Andere bestemmingen van Brussels Airlines in Spanje: Gran Canaria, Lanzarote, Bilbao, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Malaga, Palma De Mallorca en Ibiza