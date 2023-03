New York boost je vriendschap

Gepresenteerd door Native

I’ll be there for you! Sinds de sitcom ‘Friends’ staat New York synoniem met vriendschap. En dan meer specifiek met die boezemvrienden die zonder gemor meegaan in al je absurde plannetjes. Om die vriendschapsband nog sterker te maken, trek je dus maar beter naar the city that never sleeps. De stad heeft zijn bijnaam tenslotte niet te danken aan zijn plechtige musea of banklui in Wallstreet, maar aan van die eindeloze dagen die je enkel met vrienden kunt beleven.

I n het Metropolitan Museum of Art hangen kunstwerken van onschatbare waarde. En ja, de Empire State Building herbergt unieke geschiedkundige troeven. Túúrlijk zijn al die stocks and bonds op Wall Street indrukwekkend. Maar eerlijk? Soms willen we ook eens een grootstad bezoeken zonder een bucketlist van must-see’s te moeten aftikken (sorry Jeff Koons). Daarom staat deze reis ongegeneerd in het teken van fun with friends – we moeten al genoeg.

Outdoor adventure

New York City mag dan een gigantische metropool zijn, het is ook een gigantisch groene stad. Met zijn 430 hectare oppervlakte creëert Central Park op zichzelf uiteraard eindeloos veel mogelijkheden voor outdoor plezier. Toch moet je voor het echte avontuur een ferry nemen (reservatie is een must!) die je voert van Lower Manhattan, langs het Statue of Liberty, naar het autovrije Governors Island. Het groene eilandje was vroeger een militaire basis, maar is nu een waar paradijs waar je kan minigolfen, picknicken, uitrusten in reusachtige hangmatten en fietsen met een vierwieler. De ware troef – onzes inziens – is Slide Hill met vier glijbanen. Waan je opnieuw kind en ervaar een intense adrenalinekick op New Yorks grootste glijbaan van 17 meter lang. Uitgegleden, maar wil je jouw innerlijke kind nog meer verwennen? Dan kan je een andere dag ook naar Fordham afzakken, middenin de Bronx. Daar vind je twee topactiviteiten voor liefhebbers van fauna en flora: de Bronx Zoo die met zijn 750+ dieren de grootste stadsdierentuin van de Verenigde Staten is, en de New York Botanical Garden met meer dan 1 miljoen (!) planten.

Cultuur met een twist

Boekenwinkels, Broadway, musea, mode: New York ademt cultuur. Maar cultuur en amusement komen in veel vormen, en sommige daarvan zijn het best te beleven met vrienden. Een goed startpunt is alvast Coney Island. Het district vlak aan de kust staat vooral bekend als pretpark, maar heeft zoveel meer te bieden. Wat dacht je van een traditionele circusshow zoals die in 1917 opgevoerd werd, met veelzeggende artiesten als ‘the Priestess of Pyromancy’? En is de iconische rollercoaster ‘The Cyclone’ die al sinds 1927 op het eiland pronkt, niet ook een beetje cultuur? Na een middagje kuieren doorheen authentieke kermisattracties kan je in Brooklyn Cyclones terecht voor een potje baseball van het minor league team van de stad. Ideaal als de Yankees je budget te boven gaan. Kruip in de huid van een echte New Yorker, en brul mee met een hotdog in de hand tijdens een potje van Amerika’s meest typerende sport.

Willen je vrienden alsnog cultuur opsnuiven, maar willen ze geen hele middag in het MoMA spenderen? Bezoek dan een van de vele Art Fairs in New York. In onder meer het TEFAF en de NADA bewonder je het werk van de nieuwste makers van de metropool. Het is de beste manier om de hedendaagse art scene op te snuiven als een local. Wie het toch minder serieus wil, gaat beter langs de Interactive Color Factory in Soho. Je proeft er op speelse wijze van alle kleuren in een babyblauw ballenbad en op de gouden dansvloer. Of nog beter: lach je tanden bloot in de ‘EastVille Comedy Club’. Stand-upcomedians Amy Schumer en Sarah Silverman zijn er kind aan huis, evenals opkomend talent dat 100% grappiger is dan je kompanen en hun flauwe moppen, beloofd.

Slapeloze nachten

Waar te beginnen als je wil uitgaan in de stad die nooit slaapt? Met heerlijke noodles in Chinatown? Met een slice rasechte pepperoni pizza? Verrukkelijke pasta in Little Italy? In de melting pot van New York bevindt zich de top van werkelijk iédere keuken ter wereld. Eenmaal jij en je vrienden klaar zijn met bekvechten over het avondmaal, is de avond hopelijk nog jong. Padvinders kunnen dan op zoek gaan naar een van New Yorks vele ‘secret bars’, restantjes van de Prohibition era. Zo bevindt ‘Lovers of Today’ zich achter een verborgen trap, en cocktailbar ‘Please Don’t Tell’ zich achter een telefoonhokje bij een hotdogkraam. Wil je liever niet verdwalen? Zak dan af naar specifieke uitgaansbuurten. Het industriële district Gowanus heeft rockclubs, microbrouwerijen en – niet te vergeten – een shuffleboard club, een soort hockey voor dummies. In Bushwick vind je dan weer de avant garde nachtclubs, queer bars en cafés met happy hours. Indommelen in New York staat niet op de planning.