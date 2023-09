Het belangrijkste nieuws van 10 september: Dodental na aardbeving Marokko loopt op, Elon Musk en Grimes hebben stiekem derde kindje en de beste septembertrip

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 10 september: reddingswerkers zoeken ook vandaag onder het puin naar overlevenden van de beving in Marokko. Volgens een nieuwe biografie over Elon Musk zou de Tesla CEO in het geheim een derde kind verwelkomd hebben met Grimes. Verder ontdekte een vrouw pas na anderhalf jaar dat een chirurgisch instrument achtergelaten was in haar lichaam na haar bevalling met keizersnede, en tippen we de beste bestemmingen voor een lastminuteboeking in september.

NEWS: Aardbeving Marokko: dodental loopt op tot 2.000, nog steeds naschokken in aardbevingsgebied

Het dodental bij de zware aardbeving in Marokko is al zeker opgelopen tot 2.012. Het aantal gewonden steeg tot 2.059, van wie 1.404 er erg aan toe zijn. In het aardbevingsgebied zijn er nog naschokken. Die vormen volgens de Marokkaanse seismische monitoring- en waarschuwingsdienst zelf geen gevaar, maar mogelijk kunnen beschadigde gebouwen daardoor alsnog instorten. Lees meer.

SHOWBIZZ: Elon Musk en Grimes verwelkomden stiekem derde kindje, met opnieuw bijzondere naam

Uit een nieuwe biografie over het leven van Elon Musk, blijkt dat hij in alle geheim nog een derde kindje verwelkomde met popster Grimes. De 52-jarige Tesla CEO verzon samen met de 35-jarige Grimes, intussen zijn ex-vriendin, opnieuw een bijzondere naam voor hun zoon: Techno Mechanicus, ook wel ‘Tau’. Tau is het broertje van X Æ A-Xii en Exa Dark Sideræl. Lees hier verder.

ON THE MOVE: Dit is de beste bestemming voor een lastminutevakantie in september

Het mag hier dan deze week weer puffen en blazen geweest zijn, we weten allemaal dat die nazomerpret niet zal blijven duren. Wie dus zijn zomer in schoonheid wilt afsluiten, zal verdere oorden moeten opzoeken. Gelukkig deelde Skyscanner zonet de beste bestemmingen voor een lastminutetripje deze maand, waaronder een zonnig eiland dat piekt wanneer de meeste toeristen wegtrekken. Lees verder.

WTF: Vrouw vindt 18 maanden na bevalling chirurgisch instrument «ter grootte van een bord» in haar buik

Een vrouw uit Nieuw-Zeeland had al meer dan 18 maanden hevige pijnen na haar keizersnede, toen ze ontdekte dat een chirurgisch instrument ter grootte van een bord per ongeluk achtergelaten was in haar buik. De verantwoordelijken voor het ziekenhuis hebben inmiddels hun excuses aangeboden. «We vinden het heel erg wat er gebeurd is met de patiënt en erkennen de impact die het gehad heeft op haar en haar familie.» Lees verder.