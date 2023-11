Het belangrijkste nieuws van 13 november: Code geel voor België, Opschorting voor klimaatactivist die zich vastkleefde aan schilderij, Ex-vriendin van Matthew Perry heeft vragen bij zijn overlijden

NEWS: Code geel voor België, hulplijn 1722 van kracht

WTF: Opschorting voor klimaatactivist die zich vastkleefde aan schilderij

SHOWBIZZ: Ex-vriendin van Matthew Perry heeft vragen bij zijn overlijden: «Er zijn veel dingen die voor mij niet kloppen»

Een ex-vriendin van de overleden ‘Friends’-acteur Matthew Perry heeft haar twijfels over de officiële doodsoorzaak. «Ik geloof niet dat hij zomaar in zijn jacuzzi is verdronken, dat klinkt niet alsof het klopt», klinkt het. Lees hier verder.

WHAT ABOUT: Jongeren van morgen. Olivia Lopez Calderon brengt mensen met gemixte identiteit samen

De stoelen worden in een cirkel gezet, de muziek wordt afgezet en de stemmen worden gedempt. De leden van ‘Skin Mutts’ zijn klaar voor hun maandelijkse samenkomst in the house of Growfunding. «Mensen met een gemengde culturele achtergrond krijgen hier een plek om zich thuis te voelen», aldus oprichter Olivia Lopez Calderon (25) en medewerker bij 11.11.11. Ontdek hier meer.