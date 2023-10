Het belangrijkste nieuws van 13 oktober: Leraar gedood bij mesaanval in Frankrijk, Prins Laurent stelt koningshuis in vraag en bedwantsen onder de loep

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 13 oktober: Een man die gewapend was met een mes heeft vrijdag een leraar gedood en twee mensen zwaar verwond op een school in Arras. Prins Laurent viert binnenkort zijn 60ste verjaardag, en liet voor de gelegenheid nog eens in zijn ziel kijken in een interview met cartoonistMarec. Daarnaast probeerden we te achterhalen hoe hard we moeten panikeren over de bedwants, en gingen we op bezoek in Istanboel, een verrassende stad vol contrasten.