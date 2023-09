Het belangrijkste nieuws van 14 september: schietpartij in Anderlecht, verdachte van steekpartij in campagnefilmpje voor Antwerpse politie en een beestig uitgedoste BV

NEWS. Man neergeschoten met 17 kogels in centrum Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man doodgeschoten met een oorlogswapen. De man zou geraakt zijn door 17 kogels. Dat melden Sudpresse en de kranten van Het Mediahuis, en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). De federale gerechtelijke politie van Brussel voert het onderzoek, aldus politiewoordvoerder Sarah Frederickx. Lees hier verder.

NEWS. Verdachte van steekpartij verschijnt in campagnefilmpje voor Antwerpse politie

De Antwerpse lokale politie gaat een campagnefilmpje rond veiligheid in het verkeer voorlopig niet meer gebruiken, nu blijkt dat een van de acteurs erin wordt verdacht van poging doodslag en daarvoor ook binnenkort voor de rechtbank moet verschijnen. Dat zegt Gazet Van Antwerpen. De politie bevestigt het nieuws en noemt de situatie «hoogst ongelukkig». Ze benadrukt dat ze zelf om privacyredenen weinig informatie heeft over de acteurs die het ingehuurde reclamebureau gebruikt. Lees hier verder.

NEWS. Aanhouding van acteur R.D.B.(34) in zaak-Pichal verlengd

De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag de aanhouding van acteur R.D.B. (34) met een maand verlengd. Dat werd vernomen bij het parket van Antwerpen. Hij werd als eerste aangehouden in het zedenonderzoek dat later ook radiopresentator Sven Pichal (44) en nog drie andere mannen in beeld bracht. Zijn advocate Issabel De Fré wilde na afloop geen commentaar geven. Lees hier verder.