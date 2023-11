Het belangrijkste nieuws van 16 november: Staking bij AB InBev, een treinritje naar Slovakije en waarom de watermeloen-emoji viraal gaat in Palestina

NEWS: Staking bij AB InBev in Leuven, Luik en Hoegaarden: «Directie krijgt miljoenen, wij willen deel van de koek»

Er is een staking aan de gang bij bierbrouwer AB InBev in Leuven, Luik en Hoegaarden. Dat melden vakbonden ACV en ABVV donderdag en de directie bevestigt het nieuws. Volgens de vakbonden ligt de productie in de drie fabrieken volledig stil. Lees hier meer over de aanleiding van de staking en de impact.

WHAT ABOUT: Waarom TikTok’ers de watermeloen-emoji gebruiken om over de oorlog in Palestina te praten

Als reactie op de oorlog tussen Israël en Hamas zie je op sociale media veel afbeeldingen van watermeloenen langskomen. Waarom is de vrucht een belangrijk symbool voor Palestijnen? Metro zocht het uit.

SHOWBIZZ: Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’ na afwijzing van Matthieu: «Ik voelde me niet gedumpt»

Na het pijnlijke gesprek tussen Isabelle en Matthieu lijkt hun huwelijk over & out te zijn. Toch bekijkt Isabelle het nog positief, ook al vloeiden er tranen. «Het was puur de ontlading van een goed gesprek», klinkt het. Lees hier verder.

ON THE MOVE: Nemen we binnenkort de trein tot in Slovakije? Plannen voor rechtstreekse verbinding met België

De Tsjechische spoorwegmaatschappij Leo Express heeft plannen om reizigers per trein te vervoeren vanuit België, door Duitsland en Tsjechië, tot in Slovakije. De hele rit zou zowat 19 uur duren en bijna vijftig stops tellen. Dat blijkt uit een melding van Leo Express bij de Belgische spoorregulator. Lees hier verder.