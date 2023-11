Het belangrijkste nieuws van 17 november: kunnen we zonder cash geld?, Cassie klaagt Puff Daddy aan voor verkrachting en leven als een God in Singapore

WHAT ABOUT?: Waarom een samenleving zonder contant geld (echt) niet voor de nabije toekomst is

In het tijdperk van elektronische betalingen en contactloze transacties, rijst de vraag of contant geld binnenkort zal verdwijnen in onze maatschappij. In België is echter recent een andere beslissing genomen, omdat minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) van mening is dat cash nog steeds een rol te vervullen heeft. Metro legt het je allemaal uit.

SHOWBIZZ: R&B-zangeres Cassie klaagt Puff Daddy aan wegens verkrachting

R&b-zangeres Cassie - echte naam Casandra Venura - heeft haar ex-vriend, de Amerikaanse rapper Sean ‘Puff Daddy’ Combs aangeklaagd wegens jarenlange verkrachting en fysiek geweld. Lees hier meer.

ON THE MOVE: Singapore in 4 dagen: shop till you drop, futuristische parken en smeltkroes van culturen

Singapore, een bruisende metropool gelegen op een kruispunt van oost en west, staat bekend om de vele expats die hun dagen doorbrengen in torenhoge skyscrapers. Wij gingen er vier dagen op ontdekking en leerden Singapore kennen als een fascinerende mozaïek van culturen, talen en tradities. De diverse bevolking heeft twee dingen gemeen: ze houden van (luxueus) shoppen en een frisse neus ophalen in een van de architecturale parken. Ontdek de leukste reistips!

WTF: Oudere vrouw die losgaat op 50 Cent gaat viraal

Een video van een oudere vrouw die danst tijdens een concert van 50 Cent is viraal gegaan op het internet. De Amerikaanse rapper deelde zelf de beelden: «Ze was de coolste persoon van het concert», zei hij. Check de video!