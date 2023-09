Het belangrijkste nieuws van 17 september: Autoloze Zondag, agent lacht met overleden meisje en tips voor een beter wifisignaal

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 17 september: Brussel en 40 Vlaamse steden en gemeenten maken straten vrij op Autoloze Zondag, meer dan 60 river cleanups in 32 landen op World Cleanup Day, audio opgedoken van agent die grapt over dodelijk auto-ongeluk en tips voor een beter wifisignaal

ON THE MOVE. Brussel en 40 Vlaamse steden en gemeenten maken straten vrij op Autoloze Zondag

Veertig Vlaamse steden en gemeenten maken vandaag samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun straten autovrij voor de traditionele Autoloze Zondag. Dat evenement kadert in de Europese Week van de Mobiliteit (16-22 september). Wagens maken plaats voor tal van activiteiten: fietskoersen, zeepkistenraces en voorstellingen. Lees hier verder.

GREEN. Meer dan 60 river cleanups in 32 landen op World Cleanup Day

Op zaterdag 16 september vond World Cleanup Day plaats, waarbij miljoenen vrijwilligers in meer dan 191 landen samen afval opruimen. River Cleanup, de Belgische non-profit organisatie, die wereldwijd rivieren opruimt om plastic te stoppen voordat het onze oceanen bereikt, organiseerde 66 opruimacties wereldwijd, waarvan drie in eigen land. In België staken zo’n 427 vrijwilligers de handen uit de mouwen. Samen goed voor 1020 kilo opgeruimd afval. Lees hier verder.

WTF. Audio opgedoken van agent die grapt over dodelijk auto-ongeluk: «Haar leven was toch niet veel waard» (video)

Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een Amerikaanse agent uit Seattle nadat audio opdook van een gesprek tussen hem en zijn collega. In de conversatie maakt hij herhaaldelijk grappen over een 23-jarige studente die in januari overleed nadat ze omver gereden werd door een politiewagen. «Ze was nog jong, ze had maar beperkte waarde», klinkt het onder meer. Dat schrijft The Seattle Times. Lees hier verder.

GEEK. Een beter wifisignaal? Hou deze voorwerpen dan ver weg van je router