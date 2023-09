Het belangrijkste nieuws van 22 september: Skydiver onthoofd door vliegtuigvleugel na sprong, ZOVEEL cafés verdwijnen er elke dag in Vlaanderen & ‘MasterChef’-deelnemer Lynn Van den Broeck over wedstrijd: «Er ligt precies altijd een drol op je bord»

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 22 september: Een ervaren wingsuit skydiver botste in juli 2018 in Zuid-Frankrijk tegen de vleugel van het vliegtuig waaruit hij sprong en werd op die manier onthoofd, nu staat de piloot terecht. Voorts hield één op de drie cafés in Vlaanderen het sinds 2013 voor bekeken en gaat het er hard aan toe in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’.