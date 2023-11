Het belangrijkste nieuws van 23 november: Extreemrechtse partij PVV wint overtuigend verkiezingen in Nederland, Andy Peelman deelt droevig nieuws, Ondanks beloofde besparingen geven partijen zichzelf meer geld

NEWS: Extreemrechtse partij PVV wint overtuigend verkiezingen in Nederland

De winst van de extreemrechtse PVV in de Tweede Kamer lijkt zelfs nog iets groter te worden dan op basis van de exitpolls werd verwacht. Volgens een voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het Nederlandse nieuwsagentschap ANP komt de partij van Wilders uit op 36 zetels. Lees meer hier.

SHOWBIZZ: Andy Peelman deelt droevig nieuws: «Bedankt om áltijd aan mijn zijde te staan»

Andy Peelman heeft afscheid moeten nemen van zijn hond Barry, die aan zijn zijde te zien was in ‘De Buurtpolitie’. «Je was dé ster van het programma», klinkt het. Lees meer hier.