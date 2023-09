Het belangrijkste nieuws van 26 september: Concerttour van Taylor Swift te zien bij Kinepolis, bijna helft van mensen met nood aan psychische hulp krijgt die niet en baasje van katje Lee wordt vervolgd

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 26 september: de razend succesvolle Eras Tour van het Amerikaanse popidool Taylor Swift verschijnt volgende maand op het witte doek in ons land, sinds psychologische hulp wordt terugbetaald, vonden 180.000 Belgen de weg naar de psycholoog maar toch vindt meer dan 40% geen adequate hulp en voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is de zaak ingeleid tegen de 26-jarige Selena Ali, het baasje van het katje Lee.