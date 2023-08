Het belangrijkste nieuws van 30 augustus: Staatsbon nadert kaap van 20 miljard, Sven Pichal onder elektronisch toezicht en Mustii vertegenwoordigt België op Eurovisie

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 30 augustus: er is tot woensdag al voor meer dan 16,1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe eenjarige staatsbon en Sven Pichal is vrijgelaten onder voorwaarden. Daarnaast kan het aftellen naar het volgende Eurovisiesongfestival beginnnen, nu RTBF de Waalse inzending bekendmaakte. Tot slot is het ook uitkijken naar het Filmfestival van Venetië, ook al werpen de stakingen in Hollywood een schaduw over het event.