Het belangrijkste nieuws van 30 oktober: #MeToo-schandaal bij Vooruit, Rubiales voor drie jaar geschorst en geen vervolg voor Britney biografie

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 30 oktober: de Spaanse bond Luis Rubiales is voor drie jaar geschorst, na het kustincident tijdens het WK voetbal voor vrouwen. En ook bij Vooruit breekt een #MeToo-schandaal los: zij zouden een ontslagen medewerkster duizenden euro’s zwijggeld betaald hebben om te vermijden dat ze naar de pers zou stappen met een zaak rond grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is Britney Spears bijzonder vaag over een mogelijk vervolg op haar ophefmakende biografie en een gepensioneerde man beklaagt zich zijn zonnepanelen.