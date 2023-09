Het belangrijkste nieuws van 7 september: zaak tegen Acid uitgesteld, nieuwe Ryanair-staking aangekondigd en Hannelore Simoens is zwanger

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 7 september: het proces tegen YouTuber Acid over zijn Reuzegom-video is uitgesteld naar januari en Ryanair gaat volgend weekend opnieuw staken. Meer vliegtuignieuws: een man is uit het vliegtuig gezet na een discussie over opbergruimte. Tot slot goed nieuws bij VTM: wetstraatjournalist Hannelore Simoens is zwanger.