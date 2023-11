Het belangrijkste nieuws van 9 november: Nieuwe staatsbon op komst, Sergio’s frietverslaving en hoe vervuilend is AI?

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 9 november.

NEWS: Er komt een tweede staatsbon in december

Goed nieuws! In december zullen we opnieuw kunnen intekenen op de staatsbon, die veel meer rente oplevert dan het klassieke spaarboekje. Dat werd vanmiddag bevestigd aan VTM NIEUWS. De meest recente staatsbon leverde de staatskas 21,9 miljard euro op. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe staatsbon? Lees hier meer.

SHOWBIZZ: Staking Hollywood is voorbij: filmstudio’s en acteurs bereiken akkoord

De filmstudio’s en acteurs in Hollywood hebben woensdag een princiepsakkoord bereikt dat een einde maakt aan de acteursstaking, die de productie van films en series in de Verenigde Staten al 118 dagen lamlegt. Onder meer het minimuloon gaat omhoog en acteurs krijgen een bonus van streamingdiensten. Lees hier alles over het akkoord.

WHAT ABOUT: Gebruiken AI-systemen straks net zoveel energie als een heel land? «De meeste mensen hebben niet door hoeveel energie kunstmatige intelligentie verbruikt»

AI-technologie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, met chatbots en andere AI-diensten. Maar het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie leidt ook tot bezorgdheid over de impact ervan op het milieu, vooral wat betreft energie- en waterverbruik. Kunnen we die milieu-impact verkleinen? Lees hier meer.

SHOWBIZZ: Sergio Quisquater moest op dieet: «Ik ging soms 17 keer per week naar de frituur»

De 58-jarige Sergio Quisquater werd recent wakker geschud door zijn dokter over zijn dieet. Dat geeft hij toe aan Bockie de Repper in ‘Dat eet dan gelukkig zijn’. Sergio’s grootste valkuil? Frieten. Lees hier meer over zijn «frituurverslaving».